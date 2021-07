Inghilterra-Danimarca, multa alla Federazione inglese per colpa dei tifosi (Di sabato 10 luglio 2021) La Federazione inglese ha ricevuto una multa da parte della UEFA a causa del comportamento scorretto dei tifosi. Brutte notizie per la Federazione, che recentemente … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 10 luglio 2021) Laha ricevuto unada parte della UEFA a causa del comportamento scorretto dei. Brutte notizie per la, che recentemente … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Danimarca Laser, fuochi e insulti dei tifosi dell'Inghilterra? La multa fa sorridere ... fuochi d'artificio ed aver disturbato gli inni nazionali, in occasione della semifinale di Euro2020 giocata a Wembley lo scorso 7 luglio e vinta dalla nazionale dei Tre Leoni contro la Danimarca per ...

Euro2020, Gravina, appello ai tifosi: "Festeggiamenti in sicurezza" Gravina, all'arrivo della squadra all'aeroporto londinese di Luton, si è anche soffermato sulle polemiche arbitrali che hanno fatto seguito alla semifinale tra Inghilterra e Danimarca: "Essere ...

Semifinale Inghilterra-Danimarca: arriva la condanna dell'Uefa ilGiornale.it Inghilterra, sanzione irrisoria della Uefa per laser, fuochi e insulti Il Cedb ha sanzionato la Federazione inglese per l'atteggiamento dei propri tifosi nella semifinale di Euro2020 con la Danimarca ...

Laser, fuochi e insulti dei tifosi dell'Inghilterra? La multa fa sorridere L'organo disciplinare ed etico di controllo Uefa ha punito la condotta dei tifosi inglesi in occasione della semifinale degli Europei con la Danimarca ...

