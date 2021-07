Da Togliatti a Fedez Operai e lavoro? Addio | Matteo Salvini asfalta la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 luglio 2021) Il leader della Legaè in Versilia per promuovere i referendum della Lega, non perde l'occasione per qualche frecciata a Letta e non solo: “Una volta la, poteva piacere o non piacere, ma si occupava di, di, di insegnanti di precari, di diritti civili e adesso Letta di si occupa di Zan di Ius Soli e della nazionale che si deve inginocchiare a centro campo altrimenti è razzista. Capite bene che c'è Berlinguer che si rivolta nella tomba. Siamo passati da… mala tempora currunt”, ha spiegato in modo polemico. "Per ...