Bimbo di 5 settimane trovato morto: aveva 71 fratture costali (Di sabato 10 luglio 2021) trovato morto nel suo lettino con ben 71 fratture costali: la triste storia di un bambino di appena 5 settimane di vita. Non si sa ancora con precisione come e perché sia morto il piccolo Sean Clark. Il bambino – riferisce Leggo – aveva solo 39 giorni di vita, cioè cinque settimane, quando è stato trovato esanime nel suo lettino. Sul corpo del piccolo ben 71 fratture costali. La tragedia si è consumata vicino a Bristol nel gennaio del 2018 ma il processo è ancora in corso. Secondo ... Leggi su formatonews (Di sabato 10 luglio 2021)nel suo lettino con ben 71: la triste storia di un bambino di appena 5di vita. Non si sa ancora con precisione come e perché siail piccolo Sean Clark. Il bambino – riferisce Leggo –solo 39 giorni di vita, cioè cinque, quando è statoesanime nel suo lettino. Sul corpo del piccolo ben 71. La tragedia si è consumata vicino a Bristol nel gennaio del 2018 ma il processo è ancora in corso. Secondo ...

