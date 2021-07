Advertising

Autopalio: positivo incontro fra Anas e sindaci del Chianti fiorentino

FIRENZE - C'è una luce in fondo al tunnel per i cantieri sull'ed è sancita dalla data del 31 Luglio quando si concluderanno tutti i lavori in corso, ...si è rivelato utile e- ...... la società che gestisce l'. Nei prossimi giorni, probabilmente già per il weekend che si ... "L'incontro si è rivelato utile e- esordiscono i sindaci Roberto Ciappi, Alessio ...FIRENZE – Autopalio, incontro positivo. Entro la fine del mese di luglio si concluderanno tutti i lavori in corso, tranne i cantieri attivi in corrispondenza dei viadotti Docciola e Falciani per la ...I sindaci: “siamo soddisfatti e ci aspettiamo che i tempi vengano rispettati”. Disagi sulla rete autostradale urbana ...