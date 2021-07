Arrestata coppia nella notte per detenzione di stupefacenti a Barcellona Pozzo di Gotto (Di sabato 10 luglio 2021) Arrestata coppia barcellonese nella notte per detenzione di sostanza stupefacente e spaccio Arrestata coppia nella notte, dalla Compagnia dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, in flagranza di reato, due conviventi, 40enne., già noto alle forze dell’ordine e una 30enne, entrambi del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso di specifico Leggi su periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021)barcelloneseperdi sostanza stupefacente e spaccio, dalla Compagnia dei Carabinieri didi, in flagranza di reato, due conviventi, 40enne., già noto alle forze dell’ordine e una 30enne, entrambi del luogo, perdi sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso di specifico

Advertising

ABIMAGE : Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Arrestata una coppia barcellonese per... Nella notte, i Carabinieri della Compagni… - ABIMAGE : Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Arrestata una coppia barcellonese per... - Infomessina : Nascondevano cocaina e marijuana, arrestata una coppia di Barcellona P.G. - MDiretta : Detenzione di sostanza stupefacente, arrestata una coppia di pusher a Barcellona P.G. Nella notte, i Carabinieri de… - radiostereo103 : Barcellona P.G. : Arrestata una coppia barcellonese per detenzione di sostanza stupefacente -… -