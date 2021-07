27 nuovi contagi sabato 10 luglio in Friuli Venezia Giulia (Di sabato 10 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.920 tamponi molecolari sono stati rilevati 27 nuovi contagi – di cui 4 tra i migranti in provincia di Trieste – con una percentuale di positività dello 0,69%. Sono inoltre 2.315 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,04%). Oltre l’80% dei nuovi contagi ha a che fare con persone la cui età è inferiore ai 40 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 4. I decessi complessivamente ammontano a ... Leggi su udine20 (Di sabato 10 luglio 2021) Oggi insu 3.920 tamponi molecolari sono stati rilevati 27– di cui 4 tra i migranti in provincia di Trieste – con una percentuale di positività dello 0,69%. Sono inoltre 2.315 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,04%). Oltre l’80% deiha a che fare con persone la cui età è inferiore ai 40 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 4. I decessi complessivamente ammontano a ...

Advertising

FratellidItalia : #Meloni: Obbligo vaccinale? Scherziamo? Ricordo a questa sinistra in preda a deliri di onnipotenza che non è previs… - Adnkronos : #VarianteDelta in Israele, 500 nuovi contagi: per il ministero della Salute, a causa della mutazione diminuisce l'e… - CN24_tv : Covid, si “allenta” il bollettino: 16 nuovi contagi e nessun decesso - PiacenzaPress : Coronavirus, sedici nuovi contagi e nessun decesso nel Piacentino - infoitsalute : Covid, 96 nuovi contagi in Emilia Romagna e due morti -