Ultime Notizie Roma del 09-07-2021 ore 12:10 (Di venerdì 9 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale venerdì 9 luglio Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di Tempio renderli compatibili con gli obiettivi del recovery degli standard europei e lo scopo della riforma della Giustizia approvata in consiglio dei ministri il cui nodo principale è rappresentato dallo stop alla prescrizione che il MoVimento 5 Stelle avrebbe inizialmente voluto estendere a tutti i gradi di giudizio la mediazione della ministra cartone abbia puntato sull’inclusione dei reati contro la pubblica amministrazione come la corruzione la concussione tra quelli con i tempi processuali all’una e l’inserimento delle condizioni di improcedibilità per il secondo e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021)dailynews radiogiornale venerdì 9 luglio Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di Tempio renderli compatibili con gli obiettivi del recovery degli standard europei e lo scopo della riforma della Giustizia approvata in consiglio dei ministri il cui nodo principale è rappresentato dallo stop alla prescrizione che il MoVimento 5 Stelle avrebbe inizialmente voluto estendere a tutti i gradi di giudizio la mediazione della ministra cartone abbia puntato sull’inclusione dei reati contro la pubblica amministrazione come la corruzione la concussione tra quelli con i tempi processuali all’una e l’inserimento delle condizioni di improcedibilità per il secondo e ...

fanpage : Focolaio #Covid a Miss Messico, metà delle concorrenti contagiate - fanpage : Un'ottima notizia. - AngyG90 : RT @tempostretto: Un nuovo articolo: (Chiara, 16 anni: la paura del covid, le crisi. 'Farò la stilista. I miei idoli? Ronaldo e il nonno')… - Inferenze : Come cambiano i tempi: dai consigli per gli acquisti agli obblighi per gli acquisti! Il progresso... Coronavirus, l… - CorriereCitta : Tragedia sul lavoro a Cisterna: morto giovane operaio -