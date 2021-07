Temptation Island: Valentina 'Non riuscivo a sopportare più le liti con Tommaso' (Di venerdì 9 luglio 2021) L'avventura a Temptation Island di Valentina e Tommaso è stata molto breve, ma allo stesso tempo è stata anche molto intensa. I due sono stati protagonisti delle prime due puntate dello show di Canale 5 e hanno tenuto incollati allo schermo moltissimi telespettatori curiosi di capire come sarebbe finita tra loro. Il 21enne romano ha ceduto alle tentazioni della bella single Giulia e i due si sono ripetutamente baciati. Questo ha ovviamente portato Valentina a chiedere un falò di confronto immediato per chiudere la loro relazione e mettere fine all'avventura nel reality show delle ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 9 luglio 2021) L'avventura adiè stata molto breve, ma allo stesso tempo è stata anche molto intensa. I due sono stati protagonisti delle prime due puntate dello show di Canale 5 e hanno tenuto incollati allo schermo moltissimi telespettatori curiosi di capire come sarebbe finita tra loro. Il 21enne romano ha ceduto alle tentazioni della bella single Giulia e i due si sono ripetutamente baciati. Questo ha ovviamente portatoa chiedere un falò di confronto immediato per chiudere la loro relazione e mettere fine all'avventura nel reality show delle ...

