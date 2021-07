Telecronista Rai cercasi per Italia-Inghilterra I social vogliono Bruno Pizzul | per acclamazione

(Di venerdì 9 luglio 2021) L’vuolea commentare la finale degli Europei. Almeno l’dei, che ha lanciato l’hashtag #voglio. In poche ore è diventato trending topic, virale. Cosa è successo: ilufficiale della Rai, Alberto Rimedio, non potrà seguireperché risultato positivo al Covid. Si racconta di una “faida” Rai per chi avrà l’onore di sostituirlo garantendosi la possibilità di prestare la voce ad un evento potenzialmente storico. Il favorito, pare, è Stefano Bizzotto. Ma nel frattempo è montato ...

Fra loro anche ilAlberto Rimedio, che sarà sostituito.Tra loro, si apprende, c'è anche Alberto Rimedio,delle partite degli azzurri che dunque dovrà essere sostituito per la finale di domenica. Mentre la Federcalcio comunque ha messo in ...Focolaio Covid a Coverciano Stamane, venerdì 9 luglio 2021, era scattato l'allarme positivi a Coverciano, vicino a Firenze: in tutto tre membri dello staff Rai, fra i quali il telecronista principale ...Sui social è partito l’hashtag #VoglioPizzul riferito allo storico telecronista Bruno Pizzul, voce dell’Italia per tantissimi anni per la Rai famoso per il suo linguaggio particolare. Idea lanciata in ...