Roma, sondaggio: Michetti al ballottaggio vince contro tutti. Raggi perde contro chiunque (Di venerdì 9 luglio 2021) Importante sondaggio pubblicato da Termometro Politico sulle elezioni di Roma: il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, non solo sarebbe vincente al primo turno ma anche al ballottaggio. Avrebbe più consensi contro tutti gli altri candidati. Anche contro il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri. Si tratta del primo sondaggio che prevede la vittoria di Michetti al ballottaggio. Michetti al 38% al primo turno

