Petrolio: avvio poco sopra quota 73 dollari al barile (Di venerdì 9 luglio 2021) avvio di giornata in lievissimo aumento per le quotazioni del Petrolio con il greggio Wti he passa di mano a 73,14 dollari al barile a fronte dei 72,94 dollari di ieri sera a New York. Leggerissima ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021)di giornata in lievissimo aumento per lezioni delcon il greggio Wti he passa di mano a 73,14ala fronte dei 72,94di ieri sera a New York. Leggerissima ...

Advertising

fisco24_info : Petrolio: avvio poco sopra quota 73 dollari al barile: In lieve aumento. Ma in una settimana -3% - andreastoolbox : Il petrolio torna a salire. Wall Street verso un avvio in rialzo - Rai News - FinanciaLounge : Partenza positiva per i listini europei dopo le perdite registrate ieri #PiazzaAffari #Borse #mercati #WallStreet… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa verso il rosso in avvio, petrolio corre dopo nulla di fatto Opec+ - FinanciaLounge : Avvio debole per i listini europei nella prima seduta dopo il fallimento del vertice #Opec+ #Borse #PiazzaAffari… -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio avvio Petrolio: avvio poco sopra quota 73 dollari al barile Avvio di giornata in lievissimo aumento per le quotazioni del petrolio con il greggio Wti he passa di mano a 73,14 dollari al barile a fronte dei 72,94 dollari di ieri sera a New York. Leggerissima ...

La diffusione della variante Delta fa tremare Wall Street Avvio negativo per gli indici di Wall Street che scontano i timori della diffusione della variante ... Focus sui titoli petroliferi dopo il crollo del petrolio Wti, sceso a 71,9 dollari. Exxon cede lo 0,...

Il petrolio torna a salire. Wall Street verso un avvio in rialzo Rai News Petrolio: avvio poco sopra quota 73 dollari al barile (ANSA) - NEW YORK, 09 LUG - Avvio di giornata in lievissimo aumento per le quotazioni del petrolio con il greggio Wti he passa di mano a 73,14 dollari al barile a fronte dei 72,94 dollari di ieri sera ...

La diffusione della variante Delta fa tremare Wall Street Avvio negativo per gli indici di Wall Street che scontano i timori della diffusione della variante Delta e per un possibile tapering degli stimoli negli Stati Uniti.

di giornata in lievissimo aumento per le quotazioni delcon il greggio Wti he passa di mano a 73,14 dollari al barile a fronte dei 72,94 dollari di ieri sera a New York. Leggerissima ...negativo per gli indici di Wall Street che scontano i timori della diffusione della variante ... Focus sui titoli petroliferi dopo il crollo delWti, sceso a 71,9 dollari. Exxon cede lo 0,...(ANSA) - NEW YORK, 09 LUG - Avvio di giornata in lievissimo aumento per le quotazioni del petrolio con il greggio Wti he passa di mano a 73,14 dollari al barile a fronte dei 72,94 dollari di ieri sera ...Avvio negativo per gli indici di Wall Street che scontano i timori della diffusione della variante Delta e per un possibile tapering degli stimoli negli Stati Uniti.