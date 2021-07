Papa Francesco sta bene. "Domenica l'Angelus dal Gemelli", come Wojtyla (Di venerdì 9 luglio 2021) Papa Francesco si sta riprendendo bene dopo l'intervento chirurgico per una diverticolite del colon avvenuto Domenica scorsa, tanto che ieri ha celebrato messa nell'appartamento privato, e si prevede ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021)si sta riprendendodopo l'intervento chirurgico per una diverticolite del colon avvenutoscorsa, tanto che ieri ha celebrato messa nell'appartamento privato, e si prevede ...

