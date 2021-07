Mourinho: “L’Italia ha un centrocampo super. L’Inghilterra un attacco fortissimo. Sarà una grande finale” (Di venerdì 9 luglio 2021) Il tecnico della Roma, José Mourinho, opinionista di Euro 2020 per alkSPORT , ha parlato di Italia-Inghilterra, di questa finale importante. Queste le sue parole in merito: “La forza delL’Italia è nel centrocampo. Quei tre giocatori, Verratti, Jorginho e Barella, sono i titolari ma penso anche a gente come Cristante e Locatelli che non hanno spazio nell’undici titolare possano essere fondamentali. Locatelli lo abbiamo visto nella fase a gironi, con la Svizzera fu strepitoso. I centrocampisti sono migliori degli attaccanti ed è lì che L’Italia ha sempre controllato le gare”. ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Il tecnico della Roma, José, opinionista di Euro 2020 per alkSPORT , ha parlato di Italia-Inghilterra, di questaimportante. Queste le sue parole in merito: “La forza delè nel. Quei tre giocatori, Verratti, Jorginho e Barella, sono i titolari ma penso anche a gente come Cristante e Locatelli che non hanno spazio nell’undici titolare possano essere fondamentali. Locatelli lo abbiamo visto nella fase a gironi, con la Svizzera fu strepitoso. I centrocampisti sono migliori degli attaccanti ed è lì cheha sempre controllato le gare”. ...

Advertising

FBiasin : #Mourinho: “Calcio italiano in calo? L'#Italia è finalista a #Euro2020 e per la maggior parte tutti giocano in… - ZZiliani : 'A #Southgate serve l'aiuto dell'arbitro per approdare in finale'. 'Battuta l'Inter: #VAR protagonista, è polemica'… - skiricash : RT @FBiasin: #Mourinho: “Calcio italiano in calo? L'#Italia è finalista a #Euro2020 e per la maggior parte tutti giocano in #SerieA. Se non… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Europei: Mourinho 'finale? L'Inghilterra aspetti a cantare'. 'Forza dell'Italia nel centrocampo: la gara si deciderà lì'… - STnews365 : Europei 2021, José Mourinho: l'Inghilterra stia attenta al centrocampo dell'Italia E' questo il monito lanciato dal… -