Malta, aumento esponenziale dei casi di Covid, 70 ragazzi italiani bloccati sull’isola. Dal 14/7 chiuse le scuole di lingue (Di venerdì 9 luglio 2021) Circa 70 ragazzi italiani minorenni in vacanza a Malta si trovano bloccati sull’isola poiché 21 di loro sono risultati positivi al Covid. A rendere nota la vicenda è l’avvocato Erich Grimaldi, presidente del comitato “Cura Domiciliare Covid19” al quale la mamma di una ragazza di Portici (Napoli) si è rivolta per chiedere che venisse fornita assistenza ai giovani. I ragazzi si sono recati in vacanza a Malta grazie a una sovvenzione parziale dell’Inps e tramite un’agenzia di Ascoli Piceno. “Ora, a causa dei contagi registrati e della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Circa 70minorenni in vacanza asi trovanopoiché 21 di loro sono risultati positivi al. A rendere nota la vicenda è l’avvocato Erich Grimaldi, presidente del comitato “Cura Domiciliare19” al quale la mamma di una ragazza di Portici (Napoli) si è rivolta per chiedere che venisse fornita assistenza ai giovani. Isi sono recati in vacanza agrazie a una sovvenzione parziale dell’Inps e tramite un’agenzia di Ascoli Piceno. “Ora, a causa dei contagi registrati e della ...

