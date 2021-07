(Di venerdì 9 luglio 2021); Co, con i suoi brand storici’s, Dockers, Denizen by Levìs e Signature by; Co. ha aderito all’U.S Cotton Trust Protocol, un sistema che fissa obiettivi quantificabili e verificabili per la produzionedi. Il protocollo fornisce dati verificati sulle pratiche di sostenibilità dei coltivatori distatunitensi e l’accesso a dati aggregati su base annua su elementi chiave quali l’utilizzo dell’acqua, le emissioni di gas a effetto serra, il consumo di energia, ...

Advertising

geronimoemili : Levi Strauss & Co aderisce alla blockchain del cotone sostenibile - fisco24_info : Levi Strauss & Co aderisce alla blockchain del cotone sostenibile: TextileGenesis utilizza i suoi token digitali, i… - pambianconews : Levi Strauss nel protocollo Cotton Trust degli Usa - MrEfis79 : RT @ansa_economia: Cotone è eco-certificato, anche jeans diventano sostenibili. Levi Strauss aderisce a Protocollo, tessuto green #ANSA htt… - ConsumForum : RT @ansa_economia: Cotone è eco-certificato, anche jeans diventano sostenibili. Levi Strauss aderisce a Protocollo, tessuto green #ANSA htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Levi Strauss

Pambianconews

& Co. , con i suoi marchi's , Dockers , Denizen by's e Signature by& Co. , ha aderito allo U. S. Cotton Trust Protocol , un programma scientifico che sta definendo ...... sarà condiviso da Carlos Tavares, Amministratore Delegato del Gruppo Titoli di Stato : Tesoro - Comunicazione medio - lungo Aziende : Gibus - CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati ...Levi Strauss & Co, con i suoi brand storici Levi’s, Dockers, Denizen by Levìs e Signature by Levi Strauss & Co. ha aderito all'U.S Cotton Trust Protocol, un sistema che fissa obiettivi quantificabili ...3 punti chiave dal rapporto sui guadagni del Q2 di Levi’s - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...