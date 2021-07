Laura Pausini ricorda così Raffaella Carrà ma il web non gradisce: “Agghiacciante” (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel giorno del funerale di Raffaella Carrà, anche Laura Pausini ha voluto rendere omaggio alla regina della televisione italiana e lo ha fatto pubblicamente con un post sui social che i soliti ‘criticoni’ non hanno però gradito. “Orrenda”, “Agghiacciante”, “Orribile” sono alcuni degli epiteti con cui gli utenti Facebook hanno commentato l’immagine pubblicata dalla cantante di Faenza, grande amica della Carrà e sinceramente commossa per la perdita. Un caschetto biondo e sotto due date: 1943 e 2021 con la scritta “Ciao”. Tanto è bastato a far infuriare i fan dell’artista scomparsa a 78 anni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel giorno del funerale di, ancheha voluto rendere omaggio alla regina della televisione italiana e lo ha fatto pubblicamente con un post sui social che i soliti ‘criticoni’ non hanno però gradito. “Orrenda”, “”, “Orribile” sono alcuni degli epiteti con cui gli utenti Facebook hanno commentato l’immagine pubblicata dalla cantante di Faenza, grande amica dellae sinceramente commossa per la perdita. Un caschetto biondo e sotto due date: 1943 e 2021 con la scritta “Ciao”. Tanto è bastato a far infuriare i fan dell’artista scomparsa a 78 anni ...

