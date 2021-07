Italia-Inghilterra | come fermare Sterling | l’uomo più pericoloso della squadra di Southgate

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 luglio 2021)si preparano a scendere in campo per la finale di Euro 2021, una partita che preannuncia grande spettacolo tra due compagini che hanno giocato un ottimo calcio. Sarà uno scontro affascinante ed in grado di regalare spettacolo dal punto di vista tecnico,gestionegara e motivazionale. Si tratta di due squadre che hanno messo in mostra ottime individualità e anche un buon gruppo. Ladi Mancini ha messo in fila un filotto nella fase a gironi, poi la sofferenza contro l’Austria, l’ottima vittoria con il Belgio e la lotteria dei calci di rigore con la Spagna. ...