Genshin Impact | data d’uscita della versione 2 0 | trailer svela tutti i dettagli – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Genshin Impact: data d'uscita della versione 2.0, trailer svela tutti i dettagli

Lo sviluppatore e publisher miHoYo ha svelato tutti i dettagli sulla versione 2.0 di Genshin Impact, compresa la data di uscita: il 21 luglio 2021. L'imponente aggiornamento è stato chiamato "The Immovable God and the Eternal Euthymia" e trasporterà i giocatori in una regione completamente nuova: Inazuma.

