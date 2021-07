FMI approva dotazione da 650 miliardi dollari contro crisi Covid

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Nuove risorse del FMI per i Paesi più colpiti dal coronavirus. Il comitato esecutivo dell’Istituto di Washington ha dato il via libera ad unadi 650diin Special Drawing Rights, la valuta tipica del Fondo, per far fronte al fabbisogno di riserve valutarie durante “la peggioredai tempi della Grande Depressione”. Ad annunciare l’erogazione de4i nuovi fondi la direttrice Kristalina Georgieva, sottolineando che si tratta della più grandenella storia del Fondo. “Ora presenterò la nuova proposta di assegnazione di SDR al Consiglio dei governatori del ...