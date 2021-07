Efficacia cala dopo 6 mesi, Pfizer chiede ok per la terza dose (Di venerdì 9 luglio 2021) Primi passi concreti verso il terzo richiamo di vaccino anti Covid. La casa farmaceutica statunitense Pfizer intende chiedere all'EMA e alla FDA, le autorità del farmaco in Ue e Usa, il via libera per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Primi passi concreti verso il terzo richiamo di vaccino anti Covid. La casa farmaceutica statunitenseintendere all'EMA e alla FDA, le autorità del farmaco in Ue e Usa, il via libera per ...

Advertising

repubblica : Israele alle prese con la variante Delta: salgono i contagi e cala l'efficacia del vaccino Pfizer - Affaritaliani : Efficacia cala dopo 6 mesi, Pfizer chiede ok per la terza dose - C90Linda : Dopo 6 mesi, l'efficacia del vaccino #Pfizer cala. 6 mesi. Quindi io dovrei vaccinarmi di continuo? Con sieri che… - infoiteconomia : Pfizer, 'L'efficacia del vaccino cala': quando va fatta la terza dose - mimmoalba1 : Pfizer: a 6 mesi efficacia vaccino cala, chiediamo ok terza dose -