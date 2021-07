Covid | vaccino ok per sei mesi | Pfizer chiede la terza dose - Speranza | ' In piazza con la mascherina'

(Di venerdì 9 luglio 2021)rà nelle prossime settimane il via libera per ladelanti -alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in usa e l'Ema nell'Ue, dal momento che gli ultimi dati sull'...

... come ricorda il ministro della Salute, Roberto Speranza , la lotta alla pandemia da19 non è ... Consideriamo inoltre, quella parte di persone che non hanno risposto al". Galli ha ...Pfizer chiederà nelle prossime settimane il via libera per la terza dose delanti -alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in usa e l'Ema nell'Ue, dal momento che gli ultimi dati sull'efficacia delparlano di un periodo di sei mesi. La mossa arriva ...Pfizer e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità europee e statunitensi l’autorizzazione per una terza dose del vaccino contro Covid-19. Le due società, che pr ...CUNEO CRONACA - Sono 40.140 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate giovedì 8 luglio all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 32.497 è stata sommini ...