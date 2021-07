Berrettini nella storia è in finale a Wimbledon schiantato Hurkacz (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini fa la storia del tennis italiano raggiungendo la finale di Wimbledon. schiantato il polacco Hurkazc 3-1. Berrettini primo italiano in finale a Wimbledon Per la prima volta nella storia è un tennista italiano a giocare la finale dello slam su erba. Il miglior risultato italiano fino ad oggi era quello Nicola Pietrangeli che nel 1960 arrivo alle semifinali, dove fu sconfitto al quinto set da Rod Laver. Berrettini aveva già eguagliato il record di Pietrangeli ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteofa ladel tennis italiano raggiungendo ladiil polacco Hurkazc 3-1.primo italiano inPer la prima voltaè un tennista italiano a giocare ladello slam su erba. Il miglior risultato italiano fino ad oggi era quello Nicola Pietrangeli che nel 1960 arrivo alle semifinali, dove fu sconfitto al quinto set da Rod Laver.aveva già eguagliato il record di Pietrangeli ...

FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - angelomangiante : FAVOLOSO!!! ?????? Una finale storica per #Berrettini in piena maturità tecnica, fisica e mentale. Variando ampiezza… - Paogiu : RT @Coninews: BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e diventa il p… - its_jade22 : RT @Coninews: BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e diventa il p… -