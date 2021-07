Beatrice Valli e Chiara Ferragni, red carpet a Cannes: abiti divini (foto) (Di venerdì 9 luglio 2021) Gossip Protagoniste della terza serata del Festival, hanno sfoggiato look che hanno stregato tutti Pubblicato su 9 Luglio 2021 Direttamente dall’Italia, Beatrice Valli e Chiara Ferragni sono volate in Francia per sfilare sul famoso red carpet del Festival di Cannes. L’evento è giunto alla 74esima edizione dopo un anno di stop, avvenuto a causa della pandemia del Covid-19. Ad attirare l’attenzione ci pensa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che sfila sul tappeto rosso con il compagno Marco Fantini. Protagonista della terza serata del Festival, l’influencer ha ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Gossip Protagoniste della terza serata del Festival, hanno sfoggiato look che hanno stregato tutti Pubblicato su 9 Luglio 2021 Direttamente dall’Italia,sono volate in Francia per sfilare sul famoso reddel Festival di. L’evento è giunto alla 74esima edizione dopo un anno di stop, avvenuto a causa della pandemia del Covid-19. Ad attirare l’attenzione ci pensa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che sfila sul tappeto rosso con il compagno Marco Fantini. Protagonista della terza serata del Festival, l’influencer ha ...

IsaeChia : #FestivaldiCannes2021, da Chiara Ferragni a Beatrice Valli: ecco i look più belli del red carpet - stanzasingola2 : spiegatemi il perché beatrice valli sta sul red carpet di cannes - giulielle16_ : L'abito di Beatrice Valli poteva essere più brutto. Voto 5 e mezzo, mi piace il colore - fashiongenus : Beatrice Valli: «La corsa a rimettersi in forma per la prova bikini è diseducativa» - MisSunshine___ : Posso dire che il vostro accanimento contro Beatrice Valli è un po' troppo? Un po come quello contro Paola Turani -