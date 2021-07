Barbara D’Urso con la fascia tricolore celebra le nozze di una coppia di amici ma il web si rivolta “ma come ti permetti?” (Di venerdì 9 luglio 2021) Nella giornata di ieri sul profilo ufficiale di Barbara D’Urso è spuntata una fotografia dove la stessa conduttrice appare insieme ad una coppia di sposi. Fin qui non ci sarebbe nulla di male se non fosse che la celebre conduttrice di Canale 5 è apparsa con addosso la fascia tricolore. Il motivo? Sarebbe stata proprio lei a celebrare le nozze e pare che in molti abbiano voluto commentare ciò, dicendo come sia possibile che la conduttrice possa aver sposato una coppia di amici. Tantissimi i commenti che sono arrivati ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 9 luglio 2021) Nella giornata di ieri sul profilo ufficiale diè spuntata una fotografia dove la stessa conduttrice appare insieme ad unadi sposi. Fin qui non ci sarebbe nulla di male se non fosse che la celebre conduttrice di Canale 5 è apparsa con addosso la. Il motivo? Sarebbe stata proprio lei are lee pare che in molti abbiano voluto commentare ciò, dicendosia possibile che la conduttrice possa aver sposato unadi. Tantissimi i commenti che sono arrivati ...

