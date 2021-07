Volley femminile, il 9 luglio scattano i Campionati del Mondo Under 20 (Di giovedì 8 luglio 2021) Nella giornata di domani, venerdì 9 luglio, prenderanno il via i Campionati del Mondo Under 20 femminili di Volley, in programma in Belgio e Olanda fino al 18 luglio. La Nazionale di Portorico, a causa della positività di due atlete nel gruppo squadra, non prenderà parte alla rassegna iridata. L’Italia di Massimo Bellano è inserita nella Pool D che si disputerà a Kortrijk (Belgio) e affronterà Egitto, Polonia e Bielorussia. La nazionale tricolore, vice campione del Mondo di categoria grazie alla medaglia d’argento conquistata nel 2019 in Messico, si presenta alla rassegna ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Nella giornata di domani, venerdì 9, prenderanno il via idel20 femminili di, in programma in Belgio e Olanda fino al 18. La Nazionale di Portorico, a causa della positività di due atlete nel gruppo squadra, non prenderà parte alla rassegna iridata. L’Italia di Massimo Bellano è inserita nella Pool D che si disputerà a Kortrijk (Belgio) e affronterà Egitto, Polonia e Bielorussia. La nazionale tricolore, vice campione deldi categoria grazie alla medaglia d’argento conquistata nel 2019 in Messico, si presenta alla rassegna ...

