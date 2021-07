Serie A, riapertura stadi: la linea interventista dell'”agitato” Adl bocciata dall’Assemblea di Serie A (Di giovedì 8 luglio 2021) Ieri la Serie A si è riunita in Assemblea dopo l’incontro formale tra i club andato in scena lunedì sera in un hotel di Milano. Il tema principale di discussione è stato quello della riapertura degli stadi. Il Corriere dello Sport descrive Aurelio De Laurentiis come il presidente più agitato. “Il più agitato sull’argomento continua ad essere Aurelio De Laurentiis: avrebbe voluto che a incontrare il Governo fosse stato un gruppo di presidenti/dirigenti. La sua proposta, però, non è stata accolta. Il primo a respingerla è stato Scaroni, che ha detto no alla ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) Ieri laA si è riunita in Assemblea dopo l’incontro formale tra i club andato in scena lunedì sera in un hotel di Milano. Il tema principale di discussione è stato quellodegli. Il Corriereo Sport descrive Aurelio De Laurentiis come il presidente più. “Il piùsull’argomento continua ad essere Aurelio De Laurentiis: avrebbe voluto che a incontrare il Governo fosse stato un gruppo di presidenti/dirigenti. La sua proposta, però, non è stata accolta. Il primo a respingerla è stato Scaroni, che ha detto no alla ...

