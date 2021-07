Scandone | sollevati dall’incarico anche gli avvocati Benigni

(Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Non solo Luciano Basile, saltano le testadegliFabio e Achille. Nei giorni scorsi l’assemblea dei soci della Sidigas ha messo fine al mandato del liquidatore Basile, nominando Goffredo Solimeno, braccio destro di Gianandrea De Cesare. La volontà era quella di tarpare le ali a chi stava provando a salvare ladal fallimento. I due legali stavano lavorando al concordato in bianco con apporto di finanza terza approvato dal tribunale di Avellino. Il sollevamento dell’incarico da parte dei due cugini potrebbe segnare il salto nel vuoto della società nata ...

Orticalab

Dopo quella di Luciano Basile nel ruolo di liquidatore, saltano anche le teste degli avvocati Achille e Fabio Benigni. L’assemblea dei soci Sidigas chiude il cerchio su una vicenda apparsa fin troppo ...Luciano Basile non è più il liquidatore della S.S. Scandone 1948. L’assemblerà dei soci Sidigas che si è riunita in mattinata lo ha rimosso dall’incarico affidando il nuovo in carico a Goffredo Solime ...