Rush finale per il Family Act. Draghi incassa i successi di Conte. In Aula il 16 luglio la norma che sostiene le famiglie. Passano le proposte M5S per i nuclei con disabili (Di giovedì 8 luglio 2021) Rush finale per il Family Act. La commissione Affari sociali della Camera ha concluso il 6 luglio la votazione degli emendamenti. Si attendono ora i pareri delle commissioni competenti per approvare anche il mandato al relatore e poi il testo è pronto a sbarcare in Aula. La data segnata in rosso sul calendario è il 16 luglio. Sebbene Italia viva cerchi di intestarsi la paternità della riforma, il disegno di legge approvato l’11 giugno 2020 dal Consiglio dei ministri, recante “Deleghe al governo per l’adozione dell’assegno universale e l’introduzione di misure a sostegno della famiglia” ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 luglio 2021)per ilAct. La commissione Affari sociali della Camera ha concluso il 6la votazione degli emendamenti. Si attendono ora i pareri delle commissioni competenti per approvare anche il mandato al relatore e poi il testo è pronto a sbarcare in. La data segnata in rosso sul calendario è il 16. Sebbene Italia viva cerchi di intestarsi la paternità della riforma, il disegno di legge approvato l’11 giugno 2020 dal Consiglio dei ministri, recante “Deleghe al governo per l’adozione dell’assegno universale e l’introduzione di misure a sostegno della famiglia” ...

