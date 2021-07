Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi insieme ad un evento musicale importante (Di giovedì 8 luglio 2021) Pierpaolo Pretelli porterà il suo brano sul palco di un importante evento musicale: ecco quale Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip e autore del brano ‘L’estate più calda’, che da settembre vedremo esibirsi a Tale e quale show, sarà ospite di un importante evento musicale. Si tratta del Giffoni Music Concept. «A presentare le serate per il secondo anno il conduttore Nicolò De Devitiis, – scrive Blogtivvu – volto della tv apprezzatissimo dalla scena musicale italiana e non solo che, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 luglio 2021)porterà il suo brano sul palco di un: ecco quale, ex concorrente del Grande Fratello Vip e autore del brano ‘L’estate più calda’, che da settembre vedremo esibirsi a Tale e quale show, sarà ospite di un. Si tratta del Giffoni Music Concept. «A presentare le serate per il secondo anno il conduttore Nicolò De Devitiis, – scrive Blogtivvu – volto della tv apprezzatissimo dalla scenaitaliana e non solo che, ...

Advertising

icpoppurepci : RT @GiuseppeporroIt: Pierpaolo Pretelli a fianco dei Big della musica italiana per un noto evento musicale #pierpaolopretelli https://t.c… - Shevina851 : RT @GiuseppeporroIt: Pierpaolo Pretelli a fianco dei Big della musica italiana per un noto evento musicale #pierpaolopretelli https://t.c… - VeronicaPacifi5 : ??IL TALENTO VA ESALTATO !! ?? Ok la canzone ma io non vedo l’ora di vederlo esprimersi a Tale e Quale??! ??????????????????????… - DomenicoIppol20 : RT @DomenicoIppol20: #PRELEMI CARI GIULIA SALEMI SEI DIVENTATA UNA BELLISSIMA DONNA, DOPO LA FOTO CON IL FIGLIO DI P. PRETELLI MI SEMBRAVAT… - DomenicoIppol20 : #PRELEMI CARI GIULIA SALEMI SEI DIVENTATA UNA BELLISSIMA DONNA, DOPO LA FOTO CON IL FIGLIO DI P. PRETELLI MI SEMBRA… -