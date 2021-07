Mercato usato - Carnext cresce con 400 milioni di euro (Di giovedì 8 luglio 2021) Carnext diventa grande, incassando ben 400 milioni di euro da un nuovo pool di investitori, tra cui TDR capital, una filiale interamente controllata dall'Abu Dhabi Investment Authority, GIC, PGGM, ATP e Goldman Sachs Asset Management. Grazie a questi nuovi capitali si stacca societariamente da LeasePlan, con cui però stipulato un accordo esclusivo di fornitura di auto usate, che gli permetterà ogni anno di avere a disposizione circa 300.000 mezzi ex-noleggio a lungo termine da vendere attraverso i suoi marketplace B2C, in sette paesi europei, e B2B, presenti in 22 mercati. Lo scorso anno sono state 40.000 le auto vendute ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 8 luglio 2021)diventa grande, incassando ben 400dida un nuovo pool di investitori, tra cui TDR capital, una filiale interamente controllata dall'Abu Dhabi Investment Authority, GIC, PGGM, ATP e Goldman Sachs Asset Management. Grazie a questi nuovi capitali si stacca societariamente da LeasePlan, con cui però stipulato un accordo esclusivo di fornitura di auto usate, che gli permetterà ogni anno di avere a disposizione circa 300.000 mezzi ex-noleggio a lungo termine da vendere attraverso i suoi marketplace B2C, in sette paesipei, e B2B, presenti in 22 mercati. Lo scorso anno sono state 40.000 le auto vendute ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Mercato usato - Carnext cresce con 400 milioni di euro - Majakovsk73 : @Amos8125 Io invece penso che sia lo strumento giusto usato in modo sbagliato. Se tamponi bisogno, ma non crei occ… - SpeedyDoc3 : @semioticmonkey @seiosonoio @umanesimo In Italia il mercato dell'usato è una truffa dietro l'altra - simonefratus : Sono mesi che parliamo di crisi della supply chain e degli effetti che sta avendo sul mercato ma logiche puramente… - ACITeramo : ACI_Italia: #AutoTrend Mercato dell'usato a giugno: rispetto allo stesso mese del 2019, +15,5% per i passaggi netti… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato usato Chi ha questi oggetti potrebbe avere una fortuna in cantina senza saperlo Chi ha questi oggetti potrebbe avere una fortuna in cantina senza saperlo Un altro oggetto che è molto richiesto nel mercato dell'usato e che in molti di noi hanno in cantina è la macchina da ...

La Villa reale di Monza ricostruita con 60mila mattoncini Lego (e quattro anni di lavoro) Qualche grattacapo la villa gliel'ha dato: "Ho fatto fatica a trovare sul mercato le piastrelline 2x2 dark tan che ho usato per tutti i profili delle finestre". In quattro anni di lavoro ci sono ...

Mercato usato - Carnext cresce con 400 milioni di euro Quattroruote Carnext cresce con 400 milioni di euro Un mercato da 400 miliardi di euro. Il mercato europeo dell'auto usata vale oltre 400 miliardi di euro, con "un'incredibile opportunità di creazione di valore in quanto diventerà la prossima grande in ...

Chi ha questi oggetti potrebbe avere una fortuna in cantina senza saperlo Molti di noi hanno la tendenza ad accumulare oggetti come libri, vestiti, soprammobili e chi più ne ha più ne metta. Spesso questa mania di conservare ...

Chi ha questi oggetti potrebbe avere una fortuna in cantina senza saperlo Un altro oggetto che è molto richiesto neldell'e che in molti di noi hanno in cantina è la macchina da ...Qualche grattacapo la villa gliel'ha dato: "Ho fatto fatica a trovare sulle piastrelline 2x2 dark tan che hoper tutti i profili delle finestre". In quattro anni di lavoro ci sono ...Un mercato da 400 miliardi di euro. Il mercato europeo dell'auto usata vale oltre 400 miliardi di euro, con "un'incredibile opportunità di creazione di valore in quanto diventerà la prossima grande in ...Molti di noi hanno la tendenza ad accumulare oggetti come libri, vestiti, soprammobili e chi più ne ha più ne metta. Spesso questa mania di conservare ...