Lino Banfi si commuove ricordando Raffaella Carrà: il grande gesto della conduttrice in un momento difficile (Di giovedì 8 luglio 2021) Moltissimi stanno ricordando la grande Raffaelà Carrà a tre giorni dalla sua scomparsa, con la camera ardente che ospita colleghi e fan della poliedrica artista della televisione, venuti a rendere l’ultimo omaggio. Alcuni che hanno avuto il piacere di conoscerla raccontano la grande persone che era, e tra questi c’è anche Lino Banfi. L’attore ricorda un momento molto delicato per lui, in cui Raffaella Carrà non gli fece mancare il suo sostegno, anzi, lo risollevò da un insuccesso professionale. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 luglio 2021) Moltissimi stannolaRaffaelàa tre giorni dalla sua scomparsa, con la camera ardente che ospita colleghi e fanpoliedrica artistatelevisione, venuti a rendere l’ultimo omaggio. Alcuni che hanno avuto il piacere di conoscerla raccontano lapersone che era, e tra questi c’è anche. L’attore ricorda unmolto delicato per lui, in cuinon gli fece mancare il suo sostegno, anzi, lo risollevò da un insuccesso professionale. ...

Advertising

senzafollowers : Appellarsi a Orietta Berti e a Lino Banfi per far vincere gli azzurri?? Piuttosto vado io a tirare il secondo pall… - nobilta_miseria : @FrancescoOrdine Mamma mia ordine...mi fai proprio schifo!! Che Leccaculatia ...somigli a Water De Maggio con l'ac… - TeleConsiglio : Mi avete preso per una che si lascia sfuggire occasioni simili?E avete sbagliato. E quindi via, tutti su… - Pizzapastaeamor : Ma come #PresidenteRestiACasa? Presidente vada e porti con sé anche Orietta, Lino Banfi e il piccolo Lello… - cinemaniaco_fb : ?????????????? L'allenatore nel pallone: Lino Banfi è ancora Oronzo Canà stasera su Rete 4 -