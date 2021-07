Advertising

RaiPlay : ?? ???? #InghilterraDanimarca 2-1 ? L’Italia ha la sua avversaria: sarà l’Inghilterra! La rete di Kane apre agli ingl… - SkySport : ?? INGHILTERRA-DANIMARCA 2-1 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Damsgaard (30’) ? aut. #Kjaer (39’)… - Gazzetta_it : #Euro2020 Danimarca battuta, sarà Italia-Inghilterra! #ENG #DEN - Mediagol : Inghilterra, Kane sfida l’Italia: “Sarà difficile, ma vogliamo vincere” - UhtredOfNaples : Polemiche inutili su #InghilterraDanimarca, parliamo di tutti gli episodi allora: rigore grande quanto una casa per… -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Kane

4 La semifinale- Danimarca rischia di lasciare grandi strascichi polemici e non solo per il rigore ... La prima è legata sempre al rigore, ma è perché durante la battuta diun laser è ...Si è conclusa ai supplementari la favola della Danimarca che, dopo aver messo in sera difficoltà per 90 minuti l'di Southgate , ha dovuto arrendersi al rigore di Harry. Inutile la parata di un Kaspar Schmeichel in stato di grazia, che si è visto bucare in tap - in dall'attaccante del Tottenham ...L'UEFA ha ufficialmente aperto un procedimento contro l'Inghilterra dopo la semifinale di Euro 2020, contestato anche l'utilizzo del laser.Il giorno dopo il successo per 2-1 dell’Inghilterra a Wembley contro la Danimarca nella semifinale di Euro 2020, vittoria arrivata nei tempi supplementari grazie a un rigore ‘generoso’ concesso dall’a ...