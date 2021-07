Inghilterra, il ct Southgate gli ha rubato la fidanzata ma nessuna vendetta: “Tiferò per Gareth” (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ una vicenda già nota ai tempi del Mondiale 2018 in cui l’Inghilterra si fermò in semifinale, ma con la finale conquistata contro l’Italia a Euro 2020 il Daily Mail la rinvanga. Mr. Gibbs, tifoso dei Tre Leoni, in passato aveva una love story con Alison, l’attuale moglie del ct inglese Gareth Southgate, che stando a quanto afferma l’uomo, gli ha rubato proprio la fidanzata. La signora Alison, infatti, era fidanzata proprio con Russell Gibbs e conviveva con lui, quando Southgate, all’epoca calciatore del Crystal Palace, si innamorò della ragazza che lavorava come ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ una vicenda già nota ai tempi del Mondiale 2018 in cui l’si fermò in semifinale, ma con la finale conquistata contro l’Italia a Euro 2020 il Daily Mail la rinvanga. Mr. Gibbs, tifoso dei Tre Leoni, in passato aveva una love story con Alison, l’attuale moglie del ct inglese, che stando a quanto afferma l’uomo, gli haproprio la. La signora Alison, infatti, eraproprio con Russell Gibbs e conviveva con lui, quando, all’epoca calciatore del Crystal Palace, si innamorò della ragazza che lavorava come ...

Advertising

repubblica : Southgate (ct Inghilterra): 'Italia avversario peggiore che potessimo avere in finale' - sportface2016 : #Inghilterra: il ct Gareth #Southgate verrà nominato cavaliere in caso di vittoria contro l’Italia nella finale di… - sportface2016 : #Inghilterra, parla l'uomo a cui #Southgate rubò la fidanzata (nonché attuale moglie): 'Nessun rancore, tiferò per… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Inghilterra: il ct Gareth #Southgate verrà nominato cavaliere in caso di vittoria contro l’Italia nella finale di #Euro… - XanZar10 : RT @sportface2016: #Inghilterra: il ct Gareth #Southgate verrà nominato cavaliere in caso di vittoria contro l’Italia nella finale di #Euro… -