Inghilterra, finale con polemica: non è la prima volta che “barano” (VIDEO) (Di giovedì 8 luglio 2021) Ieri l’Inghilterra è andata in finale a Euro 2020 tra mille polemiche per un rigore dubbio. C’è un precedente che vede protagonisti sempre gli inglesi. Euro 2020, Inghilterra (GettyImages)La seconda semifinale di questo Euro 2020, ha visto vincere l’Inghilterra ai supplementari contro la Danimarca. L’episodio decisivo, però, ha scatenato tantissime polemiche. La dinamica del rigore tra Sterling e Maehle non solo non è stata proprio chiara ma c’è un altro particolare che fa discutere. Durante la discesa dell’inglese sulla fascia, a pochi metri dal contatto giudicato da rigore, si ... Leggi su chenews (Di giovedì 8 luglio 2021) Ieri l’è andata ina Euro 2020 tra mille polemiche per un rigore dubbio. C’è un precedente che vede protagonisti sempre gli inglesi. Euro 2020,(GettyImages)La seconda semidi questo Euro 2020, ha visto vincere l’ai supplementari contro la Danimarca. L’episodio decisivo, però, ha scatenato tantissime polemiche. La dinamica del rigore tra Sterling e Maehle non solo non è stata proprio chiara ma c’è un altro particolare che fa discutere. Durante la discesa dell’inglese sulla fascia, a pochi metri dal contatto giudicato da rigore, si ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Non c'è limite all'indecenza di questa sinistra italiana che arriva persino a 'tifare' Inghilterra in un' ipotetica… - SkySport : ?? LA FINALE DEGLI EURO 2020 PRENDE FORMA ???? ITALIA-INGHILTERRA ?????????????? ?? L’11 luglio a WEMBLEY ?? ? ? Nascono i gagl… - SkySport : ULTIM'ORA EURO2020 PRESIDENTE MATTARELLA PRESENTE ALLA FINALE ITALIA-INGHILTERRA IN PROGRAMMA DOMENICA ALLE 21:00 S… - tpwkxhar : RT @alyciaxstyles: ma la gente che dice che tiferà l'Inghilterra alla finale? ma state bene? c'è solo perché il vostro cantante preferito è… - morganipatrizia : RT @RaiNews: Sarà il presidente della Repubblica ad assistere alla finale di calcio degli europei -