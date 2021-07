Il problema Orbán, il circo e i vostri soldi (Di giovedì 8 luglio 2021) Il portavoce di Viktor Orbán, Zoltan Kovacs, ieri ha definito come “un circo” il dibattito al Parlamento europeo sulla legge ungherese anti-Lgbt che equipara l'omosessualità alla pedofilia. Lungi dall'essere un circo, la legge (e la deriva illiberale di Orbán) sono reali e costituiscono un problema sempre più grave per l'Unione europea. La legge ha iniziato a produrre i suoi effetti prima ancora della sua entrata in vigore oggi. Le autorità ungheresi hanno multato il distributore di un libro per bambini sulle famiglie dello stesso sesso. La ragione: il libro, che racconta la storia di un bambino con due ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Il portavoce di Viktor, Zoltan Kovacs, ieri ha definito come “un” il dibattito al Parlamento europeo sulla legge ungherese anti-Lgbt che equipara l'omosessualità alla pedofilia. Lungi dall'essere un, la legge (e la deriva illiberale di) sono reali e costituiscono unsempre più grave per l'Unione europea. La legge ha iniziato a produrre i suoi effetti prima ancora della sua entrata in vigore oggi. Le autorità ungheresi hanno multato il distributore di un libro per bambini sulle famiglie dello stesso sesso. La ragione: il libro, che racconta la storia di un bambino con due ...

con_la_J : @Vincenz78441140 @Namast70961553 Il problema è la cultura, ossia il fondamento della politica. Se non c'è cultura d… - davcarretta : RT @ilfoglio_it: La Commissione europea ha un serio problema con l’Ungheria sul piano nazionale di ripresa e resilienza presentato da Orbán… - ilfoglio_it : La Commissione europea ha un serio problema con l’Ungheria sul piano nazionale di ripresa e resilienza presentato d… - ashrepartoferra : @BonaMassimo @TrapJaw159 @laramps Quindi per te èun problema di “procedura”? A me di Orban frega meno di 0, ma fa r… - FraLauricella : @pfmajorino Il problema non è che la #Lega sostiene #Orban: lo fa da tempo, adesso è uscita allo scoperto. Il probl… -

Ultime Notizie dalla rete : problema Orbán Fedez su Instagram con Alessandro Zan sul Ddl Zan, il messaggio 'all'ego' di Renzi: 'Fai approvare la legge' Il problema con il disegno Scalfarotto era però che " conteneva termini come ' omofobia ' e ' transfobia ' che abbiamo cambiato, perché molti giudici ci hanno detto che non si possono usare, mentre ...

Il Pd, il ddl Zan e la vocazione minoritaria Perché poi alla fine, tutto torna dove tutto è iniziato allora, come direbbe il poeta 'il modo ancor mi offende', anche se il problema è un po' più grande di Renzi. Grande come il Vaticano. Che cosa ...

Operai come schiavi con le leggi di Orbán: in Ungheria i lavoratori senza diritti Corriere della Sera Ilcon il disegno Scalfarotto era però che " conteneva termini come ' omofobia ' e ' transfobia ' che abbiamo cambiato, perché molti giudici ci hanno detto che non si possono usare, mentre ...Perché poi alla fine, tutto torna dove tutto è iniziato allora, come direbbe il poeta 'il modo ancor mi offende', anche se ilè un po' più grande di Renzi. Grande come il Vaticano. Che cosa ...