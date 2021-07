(Di giovedì 8 luglio 2021) Il tribunale della provincia di Cordoba ha emesso la sentenza: Angelè statoa duedi carcere “per aver aggredito, minacciato e molestato Cecilia Torres Mana, sua compagna tra il 2016 e il 2018?., vincitore dello US Open nel 2007 e del The Masters nel 2009, ha negato ogni addebito e sconterà immediatamente la sua pena. Secondo il pubblico ministero Laura Battistelli, tuttavia, “la situazione è più complessa di questa. Deve fare icondiper i quali ci sono mandati di cattura e sono coinvolte altre ...

Advertising

zazoomblog : Golf Cabrera condannato a due anni per molestie: “Farà i conti con altri capi di accusa” - #Cabrera #condannato… - sportface2016 : #Golf Angel #Cabrera condannato a due anni per molestie. L'argentino, tuttavia, deve ancora fare i conti con altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Cabrera

Sportface.it

... rientrato grazie alle qualifiche nel giro del grande. Sullo score ha registrato 6 birdie, 3 ... Per il resto, ottima la prova dello spagnolo RafaBello, - 3 come Francesco Molinari. Ma è da ...... rientrato grazie alle qualifiche nel giro del grande. Sullo score ha registrato 6 birdie, 3 ... Per il resto, ottima la prova dello spagnolo RafaBello, - 3 come Francesco Molinari. Ma è da ...Il tribunale della provincia di Cordoba ha emesso la sentenza: Angel Cabrera è stato condannato a due anni di carcere “per aver aggredito, minacciato e molestato Cecilia Torres Mana, sua compagna tra ...Vincitori ultime edizioni. 2020: Aaron Rai, 50/1; 2019: Bernd Wiesberger, 40/1; 2018: Brandon Stone, 400/1; 2017: Rafa Cabrera-Bello, 50/1; 2016: Alex Noren, 50/1; 2015: Rickie Fowler, 22/1; 2014: ...