FIA WEC | cancellato il Fuji | doppia gara in Bahrain

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il mondiale FIA WEC non andrà alper il secondo anno di fila. La pandemia non è ancora finita, e non ci sono le condizioni per andare in Giappone. Il promoter ACO e la FIA hanno già il piano B, ossia disputare due gare sul circuito del. Oltre alla già prevista 8 ore, che anticipa di due settimane, il mondiale endurance correrà una seconda corsa, di sei ore, sullo stesso tracciato. Il nuovo calendario della serie iridata prevede sei appuntamenti: il prossimo 18 luglio si tornerà a Monza, per poi disputare la 24 ore di Le Mans il 21 e 22 agosto. Le gare finali in Medio Oriente sono previste per il 30 ottobre (la 6 ore) e per il 6 novembre (la 8 ...