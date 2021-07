(Di giovedì 8 luglio 2021) New York, 8 lug. - (Adnkronos) - L'statunitenseSr.,diDowny jr noto come interprete di film come "Vivere e morire a Los Angeles" (1985) e "La grande promessa" (1988) e filmmaker sperimentale di culto, èmercoledì 7 luglio "serenamente" nel sonno nella sua casa di New York all'età di 85 anni. "Da tempo era malato del morbo di Parkinson". L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio, la star di "Man"Jr. con un post su su Instagram rendendo omaggio ...

Advertising

TV7Benevento : E' morto l'attore e regista Robert Downey Sr, il padre di Iron Man... - TV7Benevento : **Cinema: è morto Robert Downey Sr., regista e padre dell'attore di 'Iron Man'**... - fisco24_info : E' morto l'attore e regista Robert Downey Sr, il padre di Iron Man: Aveva 85 anni ed era malato da tempo, l'annunci… - ReTwitStorm_ita : “Se n’è #Andato nel #Sonno”. #Lutto nel #Cinema: l’#Attore #Piange la #Scomparsa del famoso papà… - zazoomblog : Robert Downey Sr. è morto il regista padre dell’attore Robert Downey Jr. - #Robert #Downey #morto #regista #padre -

Ultime Notizie dalla rete : morto attore

'La scorsa notte papà èpacificamente nel sonno dopo anni passati a sopportare le devastazioni del Parkinson' ha scritto l', celebre volto di Iron Man. Downey Jr. si è quindi rivolto ...scomparso le regista Robert Downey Sr.. Lutto per Robert Downey Jr.: il padre Robert Downey Sr.all et di 85 ...Adnkronos) – L’attore e regista statunitense Robert Downey Sr., padre di Robert Downy jr noto come interprete di film come “Vivere e morire a Los Angeles” (1985) e “La grande promessa” (1988) e ...New York, 8 lug. - L'attore e regista statunitense Robert Downey Sr., padre di Robert Downy jr noto come interprete di film come "Vivere e morire a Los Angeles" ...