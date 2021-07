Dark Souls 3 raggiunge i 60 frame su Xbox Series X/S

(Di giovedì 8 luglio 2021) Grazie all’FPS Boost,finalmente il traguardo dei sospirati 60al secondo suX/S Il titolo sviluppato da From Software,3, è l’ultimo arrivato tra le produzioni in grado di beneficiare dell’FPS Boost, così dare finalmente i tanto attesi 60al secondo suX/S. Questo permette alla release per console Microsoft di pareggiare le performance tecniche di PS5, che già da qualche tempo, grazie alla ...

Quella scintilla è diventata un vero e proprio fuoco quando ho affrontato i fratelli Lothric e Lorian inIII : l'idea del boss composto da due personaggi stretti in un abbraccio mi è parsa ...3 di From Software è attualmente l'ultimo titolo a beneficiare della funzionalità di Microsoft FPS Boost su entrambe le console 'sorelle': Xbox Series X e Xbox Series S . Tale funzionalità, ...Un giocatore di Dark Souls 3 ha condiviso una sua buffa ma punitiva esperienza di gioco su Reddit: nel tentativo di tagliare la corda di un ponte, il gioco ha… Leggi ...Il titolo sviluppato da From Software, Dark Souls 3, è l’ultimo arrivato tra le produzioni in grado di beneficiare dell’FPS Boost, così da raggiungere finalmente i tanto attesi 60 frame al secondo su ...