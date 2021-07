Covid in Spagna e Portogallo, qual è la situazione con la variante Delta? (Di giovedì 8 luglio 2021) Giovani, in particolare quelli non vaccinati, e variante Delta stanno facendo aumentare i contagi ma non vittime e ricoveri. La Francia invita i cittadini a evitare la penisola iberica Leggi su corriere (Di giovedì 8 luglio 2021) Giovani, in particolare quelli non vaccinati, estanno facendo aumentare i contagi ma non vittime e ricoveri. La Francia invita i cittadini a evitare la penisola iberica

