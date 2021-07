Coronavirus, variante Delta al 7% in Toscana (Di giovedì 8 luglio 2021) La Toscana conferma fino alla prima metà di agosto tutti gli appuntamenti legati alle prenotazioni per il vaccino anti - Covid. Si tratta nel complesso di 1,2 milioni di dosi già messe da parte. A ... Leggi su pisatoday (Di giovedì 8 luglio 2021) Laconferma fino alla prima metà di agosto tutti gli appuntamenti legati alle prenotazioni per il vaccino anti - Covid. Si tratta nel complesso di 1,2 milioni di dosi già messe da parte. A ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus variante Varianti Covid, Iss: "Tutti i quattro vaccini approvati proteggono" Variante Delta, Francia: no vacanze in Spagna e Portogallo. Israele: restrizioni In Italia la ... paragonabili a quelle degli altri quattro coronavirus stagionali che circolano nella popolazione umana ...

Varianti e Fed fanno tremare Wall Street Si muove al ribasso la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per la variante Delta del coronavirus e per le ipotesi di un inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve. Dai verbali della riunione di giugno della banca centrale americana è emerso ...

Coronavirus: quanto è pericolosa la nuova variante Delta Plus? National Geographic Italia Varianti, dubbi sull'efficacia dei vaccini: interviene l'Iss Continuano a destare preoccupazione in Italia le varianti del coronavirus. Una su tutte la Delta, che secondo alcuni esperti potrebbe essere la fonte di una ...

Covid, il vaccino non è sufficiente: perché secondo l’OMS serve mantenere le restrizioni Il green pass non frena i contagi, con questa dichiarazione l'OMS prende posizione e chiede ai Governi di tutto il mondo di mantenere alta l'attenzione per non ricadere in un nuova ondata.

