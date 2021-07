Concorso STEM | ecatombe agli scritti | in alcune regioni potrebbe passare solo uno su dieci

Advertising

Corriere : Concorso per prof di matematica, record di bocciati. All’orale meno candidati dei posti... - infoitinterno : Concorso Stem, record di bocciati. In Lombardia scoperti due posti su tre - infoitinterno : Concorso STEM: tanti bocciati alla prova scritta, partono i ricorsi - Notizie Scuola - infoitinterno : Concorso scuola. Stem, al via gli orali. Ma i bocciati potranno ripresentarsi? - Notizie Scuola - orizzontescuola : Concorso Stem 2021, i risultati: ecco ammessi all’orale e calendari prove -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso STEM

Il chiacchieratissimo, per l'inserimento in ruolo di migliaia di docenti nelle discipline scientifiche è finalmente iniziato. Anzi, è quasi vicino alla fine, almeno della prima fase di selezione, iniziata il ...tweet Ilscuola di areaoggi chiude la sua parte relativa alle prove scritte computer based , con la classe A028 , Matematica e Scienze per la scuola secondaria di primo grado , ultima a ...Dopo la prima prova, lo scritto, sono già tantissimi gli aspiranti docenti di ruolo esclusi dalla selezione (anticipata) per coprire le cattedre STEM. Professori e sindacati denunciano l'inadeguatezza ...La Flc Cgil fornisce una tabella in cui sono presenti tutti i posti accantonati per i vincitori del concorso straordinario in vista delle prossime immissioni in ruolo. Ricordiamo che le immissioni in ...