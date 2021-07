Calcio | Torino; Juric ' presto per obiettivi'

(Di giovedì 8 luglio 2021) "Quando fai due anni come il Toro, vuol dire che ci sono problemi vari: devi partire da questo, non devi illudere: si parte per migliorare e portare unpropositivo e aggressivo, facendo passi ...

Advertising

Gazzetta_it : Ronaldo, il futuro è adesso: dopo i dolori Euro2020, l'intenzione è di restare a Torino - sportface2016 : #Torino, #Cairo: 'Volevo #Juric già l'anno scorso, è una bella persona: tra noi nata subito simpatia' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Torino; Cairo, con Juric c'è unione di vedute Mi ha colpito con una conferenza, contenti di averlo portato qui - sportli26181512 : Torino, Juric: 'Voglio motivare i miei giocatori e far ripartire il club': Il tecnico: 'Sono un motivatore e mi pia… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Torino, cambia il portiere. Cairo: 'Sirigu meno felice di restare' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Torino

...parte per migliorare e portare unpropositivo e aggressivo, facendo passi in avanti e adesso dire un obiettivo non ci sta": queste le prime parole di Ivan Juric da nuovo allenatore del. ...- Ivan Juric , nuovo tecnico del, ha iniziato la sua conferenza di presentazione, ha detto la sua riguardo agli ultimi anni dei granata e sulla propria nomea: "Gli ultimi anni delhanno evidenziato dei problemi a tutti ...(ANSA) – TORINO, 08 LUG – “Non ho alcuna intenzione di vendere il Toro, l’arrivo di Juric mi ha rimotivato: già con Nicola lo ero, Juric ancora di più. Nessuna intenzione di vendere il Toro”: così il ..."Quando fai due anni come il Toro, vuol dire che ci sono problemi vari: devi partire da questo, non devi illudere: si parte per migliorare e portare un calcio propositivo e aggressivo, facendo passi i ...