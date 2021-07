Arrestato in Indonesia il broker dei vip: truffò anche Antonio Conte, Lippi ed El Shaarawy (Di giovedì 8 luglio 2021) Già accusato di aver truffato decine di vip, tra cui l’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte, il presunto consulente finanziario di origine campane Massimo Bochicchio è stato Arrestato ieri 7 luglio in Indonesia, a Giacarta, per un’inchiesta della sezione di Polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Milano e dei pm Paolo FiLippini e Giovanni Polizzi. L’accusa comparsa sull’ordinanza, in sospeso da mesi per via della permanenza all’estero di Bochicchio, è di riciclaggio internazionale con un sequestro a suo carico di circa 10,9 milioni di euro. Una somma che si aggiunge all’immobile di pregio di ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021) Già accusato di aver truffato decine di vip, tra cui l’ex allenatore dell’Inter, il presunto consulente finanziario di origine campane Massimo Bochicchio è statoieri 7 luglio in, a Giacarta, per un’inchiesta della sezione di Polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Milano e dei pm Paolo Fini e Giovanni Polizzi. L’accusa comparsa sull’ordinanza, in sospeso da mesi per via della permanenza all’estero di Bochicchio, è di riciclaggio internazionale con un sequestro a suo carico di circa 10,9 milioni di euro. Una somma che si aggiunge all’immobile di pregio di ...

