Video razzista, Konami licenzia Griezmann da ambasciatore ufficiale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Antoine Griezmann sempre più nella bufera. Come riporta AS, la società giapponese Konami ha licenziato l’esterno francese del Barcellona con l’accusa di razzismo, in seguito alla diffusione di alcuni Video in cui, insieme a Ousmane Dembélé, si prende gioco delle persone asiatiche. Griezmann era stato da poco annunciato come ambasciatore ufficiale del gioco di carte L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) Antoinesempre più nella bufera. Come riporta AS, la società giapponesehato l’esterno francese del Barcellona con l’accusa di razzismo, in seguito alla diffusione di alcuniin cui, insieme a Ousmane Dembélé, si prende gioco delle persone asiatiche.era stato da poco annunciato comedel gioco di carte L'articolo

Advertising

ProfitSchool365 : RT @sportli26181512: #Marketing #Notizie Video razzista, Konami licenzia Griezmann da ambasciatore ufficiale: Antoine Griezmann sempre più… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Video razzista, Konami licenzia Griezmann da ambasciatore ufficiale: Antoine Griezmann sempre p… - CalcioFinanza : Video razzista, Konami licenzia Griezmann da ambasciatore ufficiale - jerser69_jerzy : RT @iosononicol: io: ' l'italia fa schifo, è un paese che odio, omofobia, razzista, non vedo l'ora di andarme' sempre io: #ItaliaSpagna… - addictedtojoy : SONO LIBERO DI NON ASSOCIARMI AD UNA SQUADRA RAZZISTA CHE NON MOSTRA IL MINIMO DI EMPATIA ALLA CAUSA #BLM… -