Vaccino Covid per i minori | serve una legge con le linee guida

(Questo post è stato scritto con la collaborazione dell'Avv. Maria Giulia Fenoaltea) Con l'estensione anche ai giovani minori di 18 anni della possibilità di vaccinarsi si sono verificati episodi di conflitto familiare tra genitori e figli sulla vaccinazione, poiché tale scelta deve avere il consenso di entrambi i genitori. Infatti, si tratta di una decisione che attiene la salute del figlio, di natura straordinaria che come tale deve essere esercitata congiuntamente da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, premesso quanto sopra, è chiaro che sarà il giudice a dover dirimere le controversie fra i genitori in disaccordo sul vaccinare il figlio ...

