Ubisoft, ancora guai: secondo un report i dipendenti accusano l'azienda di cattiva gestione (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un nuovo report ha rivelato il prossimo grande progetto di Assassin's Creed di Ubisoft: un mondo in evoluzione con molteplici ambientazioni sotto il nome di Assassin's Creed Infinity. ancora più importante, tuttavia, questo rapporto ha anche fornito nuovi aggiornamenti sulle accuse di molestie sessuali mosse contro Ubisoft la scorsa estate. Facciamo un breve riassunto: durante l'estate 2020 sono state sollevate diverse accuse contro Ubisoft, che hanno portato alla partenza di diversi dirigenti come l'ex CCO, Serge Hascoet. Tutto ciò ha portato al movimento Assassin's Creed Sisterhood, oltre a diverse ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un nuovoha rivelato il prossimo grande progetto di Assassin's Creed di: un mondo in evoluzione con molteplici ambientazioni sotto il nome di Assassin's Creed Infinity.più importante, tuttavia, questo rapporto ha anche fornito nuovi aggiornamenti sulle accuse di molestie sessuali mosse controla scorsa estate. Facciamo un breve riassunto: durante l'estate 2020 sono state sollevate diverse accuse contro, che hanno portato alla partenza di diversi dirigenti come l'ex CCO, Serge Hascoet. Tutto ciò ha portato al movimento Assassin's Creed Sisterhood, oltre a diverse ...

