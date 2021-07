Salernitana trust, i granata parteciperanno ufficialmente alla prossima Serie A (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Salernitana prenderà parte al prossimo campionato di Serie A. Il consiglio federale ha accettato il nuovo trust per la Salernitana che garantirà autonomia economica e gestionale al club. Le parole di Gravina a riguardo: “Il primo trust presentato non lo avremmo potuto accettare perché aveva una Serie di punti che richiedevano degli approfondimenti, c’erano delle sfumature in termini di gestione di alcuni aspetti che richiedevano maggiore rigidità. La Salernitana può essere ceduta già da domani mattina, non c’è un problema di valutazione di valore. Per maggiori garanzie ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 luglio 2021) Laprenderà parte al prossimo campionato diA. Il consiglio federale ha accettato il nuovoper lache garantirà autonomia economica e gestionale al club. Le parole di Gravina a riguardo: “Il primopresentato non lo avremmo potuto accettare perché aveva unadi punti che richiedevano degli approfondimenti, c’erano delle sfumature in termini di gestione di alcuni aspetti che richiedevano maggiore rigidità. Lapuò essere ceduta già da domani mattina, non c’è un problema di valutazione di valore. Per maggiori garanzie ...

Advertising

OfficialUSS1919 : ?? Il Consiglio Federale, preso atto del parere positivo della Covisoc, ha votato favorevolmente in merito al rispet… - capuanogio : ?? ll Consiglio della #Figc, dopo il parere positivo della Covisoc ('La previsione finanziaria è ritenuta credibile… - sportface2016 : +++#Salernitana iscritta alla #SerieA: il Trust è stato accettato dalla #Figc+++ - barman_73 : RT @lm_vamonos: Il trust, e quindi Lotito, hanno 6 mesi per vendere la #Salernitana. Quindi entro il 31 Dicembre... Ma davvero volete farci… - paolochiariello : #Juorno #Salernitana in serie A... ok dalla Figc -