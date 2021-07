Sala allo sfidante Bernardo: il sindaco si fa a tempo pieno (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Accolgo molto volentieri il nuovo candidato. Tutte le volte che, come Luca Bernardo, qualcuno della società civile si avvicina alla politica mi sembra una buona cosa". Lo ha detto il sindaco di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Accolgo molto volentieri il nuovo candidato. Tutte le volte che, come Luca, qualcuno della società civile si avvicina alla politica mi sembra una buona cosa". Lo ha detto ildi ...

