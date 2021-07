Ritorno a scuola, chi non si vaccina senza motivo deve andare in DaD. L’idea del virologo Menichetti (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Il rientro a scuola? Non ci deve essere una soluzione discriminatoria, però è chiaro che se noi facciamo una campagna vaccinale rivolta ai giovani per mandarli a scuola" in presenza, "e questi giovani senza alcun buon motivo sanitario non si vaccinano, faranno la Dad. Mi pare razionale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Il rientro a? Non ciessere una soluzione discriminatoria, però è chiaro che se noi facciamo una campagnale rivolta ai giovani per mandarli a" in pre, "e questi giovanialcun buonsanitario non sino, faranno la Dad. Mi pare razionale". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ritorno a scuola, chi non si vaccina senza motivo deve andare in DaD. L’idea del virologo Menichetti - Mosquitas77 : Ritorno a scuola, Toccafondi (Iv): 'Tornare alla Dad sarebbe una sconfitta. Necessari vaccini per i ragazzi dai 12… - Italia_Notizie : Scuola, il pressing dei presidi: 'Il governo non si perda in chiacchiere, ecco cosa ci vuole per il ritorno in clas… - FamilyDayDNF : #GANDOLFINI (#FAMILYDAY): RITORNO IN #CLASSE, NESSUNO ESCLUSO #Scuola #Vaccini #Covid - romi_andrio : RT @repubblica: Scuola, il pressing dei presidi: 'Il governo non si perda in chiacchiere, ecco cosa ci vuole per il ritorno in classe a set… -